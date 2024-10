DIRETTA Serie A, Udinese-Cagliari: segui la cronaca LIVE del match (Di venerdì 25 ottobre 2024) Calciomercato.it vi offre il match della ‘Bluenergy Arena’ tra l’Udinese di Runjaic e il Cagliari di Nicola in tempo reale Il Cagliari fa visita all’Udinese in Friuli nel primo anticipo del venerdì che apre la nona giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni che stanno vivendo un periodo di forma diametralmente opposto che sarà DIRETTA dall’arbitro Manganiello della sezione di Pinerolo. Lucca e Mina in un frame di Udinese-Cagliari della passata stagione (foto Ansa) – Calciomercato.itDa una parte i bianconeri di Kosta Runjaic, dopo un ottimo avvio di stagione che li aveva visti anche in testa alla classifica, hanno subito tre sconfitte nelle ultime quattro uscite contro colossi come Roma, Inter e Milan. L’obiettivo è tornare al successo per restare agganciati al treno delle coppe europee. Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Udinese-Cagliari: segui la cronaca LIVE del match Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Calciomercato.it vi offre ildella ‘Bluenergy Arena’ tra l’di Runjaic e ildi Nicola in tempo reale Ilfa visita all’in Friuli nel primo anticipo del venerdì che apre la nona giornata del campionato diA. Una sfida tra due formazioni che stanno vivendo un periodo di forma diametralmente opposto che saràdall’arbitro Manganiello della sezione di Pinerolo. Lucca e Mina in un frame didella passata stagione (foto Ansa) – Calciomercato.itDa una parte i bianconeri di Kosta Runjaic, dopo un ottimo avvio di stagione che li aveva visti anche in testa alla classifica, hanno subito tre sconfitte nelle ultime quattro uscite contro colossi come Roma, Inter e Milan. L’obiettivo è tornare al successo per restare agganciati al treno delle coppe europee.

