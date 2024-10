Liberoquotidiano.it - David Parenzo fa il botto con i migranti: a "L'aria che tira" ora tutto torna...

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo Ci risiamo. La nefasta contrapposizione politica-magistraturaa occupare l'agenda politica e a monopolizzare l'attenzione dei talk. A metterci la dinamite ci ha pensato una sentenza del tribunale di Roma che ha di fatto impedito al governo di inaugurare il centro d'accoglienza in Albania non convalidando il trattenimento dei 12che erano stati trasportati settimana scorsa. Del conflitto tra toghe e politici già ai tempi di Berlusconi non interessava granché. Ma qui c'è una differenza. Il nodo gira attorno al tema immigrazione che si sovrappone al dossier sicurezza, quindi un tema “pop”.