“Com’è che non muori?” E dopo il veleno, 40 minuti di pugni in faccia dal figlio che la voleva uccidere. L‘assurda storia di una madre

Monica Marchioni non riesce più a ridere e da tre anni ha perso ogni interesse a vivere. Non può dimenticare la notte del 15 aprile 2021. Il ghigno del figlio Alessandro Leon, allora 19enne, né la perdita dell'adorato marito, Loreno Grimandi detto Lollo. Lui è stato ucciso da un piatto di penne al salmone

