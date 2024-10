Chiara Ferragni fidanzata con Giovanni dopo Silvio Campara: addii e misteri (Di venerdì 25 ottobre 2024) Negli ultimi mesi, la vita sentimentale di Chiara Ferragni è stata al centro di un turbine di voci e gossip, creando un vero e proprio caos. Non passa giorno senza che qualche notizia o rumor trapeli su nuovi presunti flirt, smentite o colpi di scena che sembrano usciti direttamente da una serie turca. Questa volta, al centro delle voci c'è Silvio Campara, CEO di Golden Goose, e Giovanni Tronchetti Provera, figlio del noto imprenditore Marco Tronchetti Provera. Ma cosa sta realmente accadendo nella vita dell'imprenditrice digitale? A fare chiarezza ci ha pensato Gabriele Parpiglia. Il mito dei Ferragnez, l'idilliaca coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez, sembra essersi frantumato in un periodo sorprendentemente breve. Tvpertutti.it - Chiara Ferragni fidanzata con Giovanni dopo Silvio Campara: addii e misteri Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Negli ultimi mesi, la vita sentimentale diè stata al centro di un turbine di voci e gossip, creando un vero e proprio caos. Non passa giorno senza che qualche notizia o rumor trapeli su nuovi presunti flirt, smentite o colpi di scena che sembrano usciti direttamente da una serie turca. Questa volta, al centro delle voci c'è, CEO di Golden Goose, eTronchetti Provera, figlio del noto imprenditore Marco Tronchetti Provera. Ma cosa sta realmente accadendo nella vita dell'imprenditrice digitale? A fare chiarezza ci ha pensato Gabriele Parpiglia. Il mito dei Ferragnez, l'idilliaca coppia formata dae Fedez, sembra essersi frantumato in un periodo sorprendentemente breve.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nuovo gossip su Chiara Ferragni - dopo Silvio Campara - arriva un altro riccone : chi è Giovanni Tronchetti Provera - Tra Chiara Ferragni e Silvio Campara, incontrato questa estate a Forte dei Marmi, è finita ancora prima di iniziare. Nessuno dei due ha mai ufficializzato la relazione e sono stati ben attenti a non farsi mai beccare in pubblico, fino a quando lui ... (Metropolitanmagazine.it)

Fabrizio Corona : «Fedez e Chiara Ferragni avevano fatto pace - ma lui ha rovinato tutto» - La nuova puntata di Gurulandia promette scintille già dall'intro. Fabrizio Corona ha rivelato alcuni presunti retroscena sulla coppia che, a distanza di quasi un anno dallo scoppio del... (Leggo.it)

Chiara Ferragni - è amore con Tronchetti Provera? "Vicinissimi - si sono conosciuti a scuola dei figli" - Se dal punto di vista professionale non è certo un periodo d'oro per Chiara Ferragni, non si può dire lo stesso del suo privato. Archiviato ormai da mesi il matrimonio con Fedez, l'imprenditrice digitale sembra rinata e pronta per un nuovo amore. ... (Today.it)

Fedez ha sempre tradito Chiara Ferragni con 30 donne ed è innamorato di un’altra da 5 anni : scoppia la bomba - Nonostante si siano lasciati diversi mesi fa, si continua a parlare molto della relazione di Fedez e Chiara Ferragni: cosa è successo adesso? Fabrizio Corona, ospite del podcast Gurulandia, ha parlato di continui tradimenti da parte del rapper di ... (Donnapop.it)