Inter-news.it - Carlos Augusto, esami strumentali dopo l’infortunio: il comunicato

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024), titolare nella partita di Champions League tra Young Boys e Inter, ha subito un infortunio muscolare che lo ha costretto a lasciare il campo nel secondo tempo della sfida, conclusasi con una vittoria dell’Inter per 1-0. Questa mattina ha svolto gli: ecco ilufficiale., che si era messo in luce con buone prestazioni in questa fase di stagione, è stato sostituito da Federico Dimarcoaver accusato dolore alla coscia sinistra. Questa mattina l’esterno ha svolto gliper chiarire l’entità dele definire i tempi di recupero. La risonanza magnetica, eseguita presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, ha evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra.