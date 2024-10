Buon compleanno Katy Perry! La regina del pop festeggia i 40 anni (Di venerdì 25 ottobre 2024) Irriverente, kitsch, cool. Katy Perry è tutto questo e molto altro. Oggi la popstar festeggia il suo quarantesimo compleanno, celebrando tutti i suoi successi. A partire dalla sua formidabile carriera, con oltre 143 milioni di dischi venduti, 13 nomination ai Grammy Awards, 7 volte vincitrice degli MTV Video Music Awards e di 5 Billboard Music Award. Giudice di American Idol dal 2018 al 2024, è anche imprenditrice, con all’attivo 8 profumi, una linea di scarpe e un videogioco. Mamma di Daisy Dove Bloom, avuta dal compagno Orlando Bloom, Katy Perry ha sempre attirato l’attenzione per i suoi look fuori dal comune. Sia nei video musicali che durante i concerti che nei red carpet, Katy Perry lascia sempre il segno. Amica.it - Buon compleanno Katy Perry! La regina del pop festeggia i 40 anni Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Irriverente, kitsch, cool.è tutto questo e molto altro. Oggi la popstaril suo quarantesimo, celebrando tutti i suoi successi. A partire dalla sua formidabile carriera, con oltre 143 milioni di dischi venduti, 13 nomination ai Grammy Awards, 7 volte vincitrice degli MTV Video Music Awards e di 5 Billboard Music Award. Giudice di American Idol dal 2018 al 2024, è anche imprenditrice, con all’attivo 8 profumi, una linea di scarpe e un videogioco. Mamma di Daisy Dove Bloom, avuta dal compagno Orlando Bloom,ha sempre attirato l’attenzione per i suoi look fuori dal comune. Sia nei video musicali che durante i concerti che nei red carpet,lascia sempre il segno.

