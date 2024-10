Bologna-Milan, tifosi pronti a disertare: “Sarebbe uno spettacolo grottesco” (Di venerdì 25 ottobre 2024) I tifosi del Bologna, in linea con quanto deciso dal sindaco in merito al rinvio del match contro il Milan in programma oggi alle 18, sono pronti a disertare lo stadio se si dovesse giocare al Dall’Ara, a porte aperte. Il comunicato dei tifosi rossoblu “Ognuno di noi sta vivendo in questi giorni la tragedia che ha colpito la nostra città e il nostro territorio. Non ci sono più lacrime, ora parlerà l’orgoglio che ci contraddistingue e che ci farà rialzare. Nelle nostre famiglie, nelle nostre case, nei nostri luoghi di lavoro, nei nostri luoghi di aggregazione. Nonostante il fango che ci sta ostacolando, la fatica a raggiungere il posto di lavoro, la fatica nello spalare via col fango un’intera vita. Non si possono muovere 35mila persone in una delle zone più colpite della città , mentre c’è chi a pochi metri di distanza è fuori da casa. Fuori da casa sua. Calcioweb.eu - Bologna-Milan, tifosi pronti a disertare: “Sarebbe uno spettacolo grottesco” Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu (Di venerdì 25 ottobre 2024) Idel, in linea con quanto deciso dal sindaco in merito al rinvio del match contro ilin programma oggi alle 18, sonolo stadio se si dovesse giocare al Dall’Ara, a porte aperte. Il comunicato deirossoblu “Ognuno di noi sta vivendo in questi giorni la tragedia che ha colpito la nostra città e il nostro territorio. Non ci sono più lacrime, ora parlerà l’orgoglio che ci contraddistingue e che ci farà rialzare. Nelle nostre famiglie, nelle nostre case, nei nostri luoghi di lavoro, nei nostri luoghi di aggregazione. Nonostante il fango che ci sta ostacolando, la fatica a raggiungere il posto di lavoro, la fatica nello spalare via col fango un’intera vita. Non si possono muovere 35mila persone in una delle zone più colpite della città , mentre c’è chi a pochi metri di distanza è fuori da casa. Fuori da casa sua.

