Ilrestodelcarlino.it - Blitz negli opifici, plauso di Massari: "La cultura del rispetto va diffusa"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) "L’operazione contro lo sfruttamento del lavoro rappresenta un grande risultato di cui dobbiamo ringraziare tanti soggetti che hanno collaborato per identificare le attività che violavano molte regole in materia". Sono le parole del sindaco di Reggio, Marco(foto), suieseguiti in diversitra Reggio e Modena: un’operazione che ha fatto emergere un sommerso di lavoratori in nero (21 in tutto), portando a un arresto e sette denunce. Secondo quanto emerso dalle indagini, queste persone venivano pagate a 50 centesimi l’ora per turni massacranti, mai un riposo, e vivevano in condizioni al limite della dignità umana.