Azouz Marzouk e il nuovo lavoro come autista di autobus: “Sono disoccupato con 3 figlie, non ho nessuna intenzione di farmi sfuggire questa occasione” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un nuovo capitolo si apre nella vita di Azouz Marzouk, l’uomo che ha perso la moglie Raffaella Castagna e il figlio Youssef nella strage di Erba del 2006, dove morirono anche la suocera Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. Dopo anni di dolore e vicissitudini giudiziarie, Marzouk ha deciso di ricominciare da capo, e lo farà al volante di un autobus a Lecco. Secondo quanto riportato da LeccoToday.it, il 44enne è tra i partecipanti alla Driver Academy di LineeLecco, un progetto di formazione e inserimento lavorativo per autisti di autobus. L’Academy, realizzata in collaborazione con Enaip Lombardia, offre un percorso formativo di 320 ore a persone disoccupate o che hanno scontato i loro debiti con la giustizia, al termine del quale potranno ottenere la patente D e essere assunti dall’azienda di trasporto pubblico locale. Ilfattoquotidiano.it - Azouz Marzouk e il nuovo lavoro come autista di autobus: “Sono disoccupato con 3 figlie, non ho nessuna intenzione di farmi sfuggire questa occasione” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Uncapitolo si apre nella vita di, l’uomo che ha perso la moglie Raffaella Castagna e il figlio Youssef nella strage di Erba del 2006, dove morirono anche la suocera Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. Dopo anni di dolore e vicissitudini giudiziarie,ha deciso di ricominciare da capo, e lo farà al volante di una Lecco. Secondo quanto riportato da LeccoToday.it, il 44enne è tra i partecipanti alla Driver Academy di LineeLecco, un progetto di formazione e inserimento lavorativo per autisti di. L’Academy, realizzata in collaborazione con Enaip Lombardia, offre un percorso formativo di 320 ore a persone disoccupate o che hanno scontato i loro debiti con la giustizia, al termine del quale potranno ottenere la patente D e essere assunti dall’azienda di trasporto pubblico locale.

