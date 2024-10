Davidemaggio.it - Avetrana non deve temere la serie tv Disney+

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il ricorso presentato dal sindaco di, che ha portato alla sospensione cautelativa dellasull’omicidio di Sarah Scazzi – la cui uscita era prevista per oggi – è come una diga che cerca di fermare un’onda nel mare in tempesta. Non basterà a tirar via la cittadina pugliese dall’occhio del ciclone, soprattutto dopo le ultime dichiarazioni di Michele Misseri (sotto il video de Le Iene), che ha nuovamente rivendicato l’omicidio: la triste storia che ha reso “famosa” la città non sembra destinata a finire, così come il clamore che la circonda. Perchè allora bloccare questatv, nella qualene esce come una delle vittime? Perchè il sindaco Antonio Iazzi non lo sa, non avendo visionato le quattro puntate dirette da Pippo Mezzapesa.