Atmosfere scandinave L’inverno di Falconeri

(Di venerdì 25 ottobre 2024) di Eva Desiderio Cashmere di altissima qualità a prezzi eccezionali. Per un lusso vero ma come sussurrato, speciale ma raffinato, caro ai consumatori attenti di oggi che vogliono qualità prima dell’etichetta e scelgono marchi che sono una garanzia più che un gioco lussuoso. Comfort, contemporaneità, bellezza: in una parola solo, il marchio del cashmere democratico del Gruppo Oniverse creato e fortissimamente voluto con questi connotati speciali dal presidente e Ceo Sandro Veronesi che ha acquisitonel 2009 e da allora ne ha fatto un esempio perfetto di moda per uomo e donna che coniuga alla perfezione l’estrema qualità dei filati e dei manufatti con prezzi imbattibili rispetto alla forza di prodotto e all’allure senza tempo delle collezioni.