Superguidatv.it - Amelia Villano imita Emma a Tale e Quale Show 2024: l’esibizione | Video Rai

Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Questa sera durante la sesta puntata di, programma del venerdì sera condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai Uno,ha dovutore. Lasi è esibita rigorosamente dal vivo sulle note di una celebre canzone dell’artista.Rai Tra i concorrenti che si sono esibiti questa sera durante la sesta puntata di, c’è da notare la magistrale esibizione messa in scena dache ha inaugurato la serata, dopo la sua vittoria della scorsa settimana con l’zione di Giusy Ferreri,ndo questa sera la cantante. Lasi è esibita rigorosamente dal vivo sulle note di una celebre canzone dell’artista.è stata molto apprezzata dal pubblico in studio e da alcuni dei membri della giuria.