Altro inseguimento nella tangenziale di Napoli: automobilista tenta la fuga e viene arrestato (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un'incredibile vicenda ha avuto luogo nel pomeriggio lungo la tangenziale di Napoli, trasformando una giornata apparentemente normale in un drammatico inseguimento poliziesco. La Polizia Stradale di Fuorigrotta ha dato inizio a una caccia all'uomo dopo aver tentato di fermare un'autovettura sospetta, ignara del fatto che il suo conducente, un 49enne di Pozzuoli, aveva intenzioni ben diverse. L'episodio ha tenuto in apprensione gli automobilisti e i pedoni, trasformando una situazione di routine in un evento carico di tensione e adrenalina. Una fuga sconsiderata L'episodio ha preso il via quando gli agenti di pattuglia hanno intimato l'alt al veicolo sospetto. Ignorando le chiare istruzioni delle forze dell'ordine, il guidatore ha premuto il pedale dell'acceleratore, dando inizio a un'incredibile corsa sulla tangenziale.

