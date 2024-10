Allerta meteo in 4 regioni per oggi: rischio di frane ed esondazioni (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’Italia continua a fare i conti con il maltempo. La Protezione Civile ha emesso per il 25 ottobre un’Allerta arancione su Liguria orientale, Toscana, Emilia-Romagna e sul Veneto sud-occidentale, mentre un’Allerta gialla interessa diverse altre regioni del Nord e Centro Italia. Una perturbazione di origine atlantica, infatti, sta portando piogge intense e diffuse soprattutto nelle regioni nord-occidentali, aggravando ulteriormente una situazione già critica in molte aree. Emilia-Romagna: rischio esondazioni e frane In Emilia-Romagna, le piogge a carattere temporalesco, particolarmente intense sulle aree montuose, rischiano di causare un ulteriore aumento dei livelli dei fiumi, già saturi dopo le recenti piene. Particolarmente vulnerabile è il settore centrale della regione, dove i livelli dei corsi d’acqua potrebbero superare le soglie critiche. Thesocialpost.it - Allerta meteo in 4 regioni per oggi: rischio di frane ed esondazioni Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’Italia continua a fare i conti con il maltempo. La Protezione Civile ha emesso per il 25 ottobre un’arancione su Liguria orientale, Toscana, Emilia-Romagna e sul Veneto sud-occidentale, mentre un’gialla interessa diverse altredel Nord e Centro Italia. Una perturbazione di origine atlantica, infatti, sta portando piogge intense e diffuse soprattutto nellenord-occidentali, aggravando ulteriormente una situazione già critica in molte aree. Emilia-Romagna:In Emilia-Romagna, le piogge a carattere temporalesco, particolarmente intense sulle aree montuose, rischiano di causare un ulteriore aumento dei livelli dei fiumi, già saturi dopo le recenti piene. Particolarmente vulnerabile è il settore centrale della regione, dove i livelli dei corsi d’acqua potrebbero superare le soglie critiche.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Diramata un’allerta meteo gialla per domenica 20 ottobre - Nuova allerta meteo prevista sull'Abruzzo per la giornata di domenica 20 ottobre 2024. Il Centro funzionale d'Abruzzo, infatti, comunica che è stato emesso dal dipartimento della Protezione civile nazionale un avviso di condizioni ... (Chietitoday.it)

Diramata un’allerta meteo gialla per domenica 20 ottobre - Nuova allerta meteo prevista sull'Abruzzo per la giornata di domenica 20 ottobre 2024. Il Centro funzionale d'Abruzzo, infatti, comunica che è stato emesso dal dipartimento della Protezione civile nazionale un avviso di condizioni ... (Chietitoday.it)

Celle - i bambini non escono da scuola per il maltempo : “Come fosse un’allerta rossa” - Il maltempo continua a colpire duramente il savonese, dove si registrano forti piogge che hanno causato allagamenti in diverse zone. I comuni di Calice Ligure e Celle Ligure sono tra i più colpiti, con strade e scantinati allagati. A Celle Ligure, ... (Thesocialpost.it)

Regione Lazio / Maltempo - diramata per la giornata di domani un’allerta gialla - REGIONE LAZIO – La Direzione emergenza, protezione civile e NUE 112 della Regione Lazio ha emesso un’allerta gialla dalla mattina di domani, 23/09/2024 e per le successive 12-18 ore. Si prevedono sul Lazio: precipitazioni isolate, anche a carattere ... (Temporeale.info)