Allerta meteo arancione, le disposizioni del Coc: zone chiuse, divieti e regole, uscite didattiche sospese (Di venerdì 25 ottobre 2024) A seguito della diramazione dell'Allerta meteo arancione che interessa Genova dalle 18 di oggi, venerdì 25 ottobre, fino alle 15 di domani, sabato 26, il Coc del capoluogo ligure si è riunito e ha messo in atto le azioni previste dalla protezione civile comunale per la gestione del rischio Genovatoday.it - Allerta meteo arancione, le disposizioni del Coc: zone chiuse, divieti e regole, uscite didattiche sospese Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) A seguito della diramazione dell'che interessa Genova dalle 18 di oggi, venerdì 25 ottobre, fino alle 15 di domani, sabato 26, il Coc del capoluogo ligure si è riunito e ha messo in atto le azioni previste dalla protezione civile comunale per la gestione del rischio

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo - allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 26 ottobre : le regioni a rischio - Per la giornata di domani, sabato 26 ottobre, la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo arancione e gialla. Nuove precipitazioni previste nell'ovest dell'Emilia Romagna.Continua a leggere (Fanpage.it)

Bologna-Milan è stata rinviata : la decisione della Lega Serie A. I dubbi sull’allerta meteo e la tragedia allo stabilimento Toyota - La Lega Serie A, riunita a Milano ha deciso di rinviare a data da destinarsi Bologna-Milan, in programma per sabato alle 18. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore aveva spinto per un annullamento della partita ma la Lega si era riservata di ... (Open.online)

Maltempo a Milano - previste pioggia e temporali : scatta l’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico - Da domani, sabato 26 ottobre, scatterà l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico a Milano. La misura è stata diramata dalla protezione civile.Continua a leggere (Fanpage.it)

UFFICIALE – Bologna-Milan rinviata causa allerta meteo! Le ultime - La partita di Serie A tra Bologna e Milan, inizialmente prevista per sabato allo stadio Renato Dall’Ara, è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi. UFFICIALE – La notizia era già nell’aria, mancava solo l’ufficialità. Adesso è tutto ... (Inter-news.it)