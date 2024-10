Lapresse.it - Alessandro Giuli e “la saggezza dell’acqua”, l’intervento del ministro della Cultura alla Biennale

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Ilprotagonista di un nuovo intervento diventato virale. Questa volta si tratta del discorso pronunciatodi Venezia in occasione del lancionuova edizionesua rivista, 53 anni dopo la sua ultima pubblicazione. Ecco come, annusando le pagine del periodico, inizia l’ultimo intervento del: “Tutto ciò che è creatività nasce in un liquido amniotico e questo è il liquido amniotico di una grande storia che ricomincia dopo tanti decenni. È evidente che così come il corpo umano nasce nel liquido amniotico, si nutre di acqua ed è essenzialmente un contenitore di acqua che tende a disidratarsi nel corso dell’età, le civiltà che non sono consapevoli di sé stesse e dell’importanzasi disidratano,lmente, moralmente, civilmente” dice