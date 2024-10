Secoloditalia.it - Alberto Gimignani, fine dell’incubo: l’attore accusato nel 2014 assolto oggi. “10 anni per la sentenza mi hanno distrutto la carriera”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Le agenzie battono una notizia lungamente attesa: dopo un calvario lungo un decennio,è statocon formula piena dall’accusa di ricettazione e riciclaggio. Dieci lunghissimi: tanto è durato l’incubo che ha travolto la vita e sconvolto ladel volto noto del piccolo e grande schermo, che nel suo percorso professionale, interrottosi bruscamente all’improvviso nell’estate del, ha recitato in fiction di successo come La Piovra, Distretto di polizia, Un Posto al Sole e tante altre ancora. L’incubo lungo 10delCosì come in film d’autore come La Famiglia di Ettore Scola, Ricordati di me di Gabriele Muccino o dagli incassi record e dalle grandi acclamazioni popolari come Cado dalle nubi con Checco Zalone. Poi, il buio. O meglio l’inferno scatenato da un errore giudiziario che lo ha prima portato in cella.