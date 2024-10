Bergamonews.it - Agricoltore morì dopo essersi ribaltato con il trattore, camionista a processo

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Isso. La dinamica dell’incidente costato la vita a Claudio Facchetti,bresciano di 61 anni, merita di essere sottoposta a perizia, secondo il giudice Francesca Mazza. Che nell’udienza di giovedì 24 ottobre ha nominato Luigi Fiumana, chiedendogli di determinare la larghezza delle corsie del tratto dell’ex statale 11 dov’è avvenuto il sinistro, la direzione di marcia dei mezzi coinvolti, le tempistiche di reazione, la modalità in cui ilsi è. Aper omicidio colposo c’è A.M., 65 anni: quel giorno si trovava alla guida del camion che seguiva ilsul quale viaggiava Facchetti. Era il 26 agosto del 2021 e l’stava trainando un rimorchio con sopra un sollevatore telescopico utilizzato per il lavoro nei campi.