Oasport.it - A che ora la F1 stasera, GP Messico 2024: programma prove libere, tv, streaming

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il Mondiale di Formula 1entra nella fase decisiva: dal 25 al 27 ottobre andrà in scena il Gran Premio del, la seconda tappa di un trittico di gare in America. Si tratta del quintultimo appuntamento della stagione e avremo maggiore chiarezza sia per la classifica piloti che per la classifica costruttori. Il Mondiale piloti sembra andare in direzione Max Verstappen per la quarta stagione consecutiva. L’olandese è stato straordinario ad Austin con la vittoria nella Sprint Race e il terzo posto difeso con le unghie e con i denti in gara, vedremo se Lando Norris avrà la forza di reagire. Aperta la situazione per i costruttori: la Ferrari può avvicinarsi al vertice, in virtù a quello che ha dimostrato al COTA con una doppietta da urlo di Leclerc e Sainz. Questa fantastica performance andrà confermata in un contesto come quello di Città del