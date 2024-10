79esima assemblea pubblica di Confartigianato Imprese Bergamo (Di venerdì 25 ottobre 2024) Confartigianato Imprese Bergamo invita tutti gli imprenditori e gli attori del territorio a partecipare alla 79esima assemblea pubblica, che si terrà lunedì 28 ottobre 2024 alle 17.30 al Teatro Donizetti (Sala della Musica ‘Tremaglia’), luogo simbolo della nostra città e crocevia dell’incontro di arte e culture. L’evento, dal titolo ‘Diversità di sviluppo. L’impatto dell’inclusione nelle PMI italiane’, si propone di esplorare il ruolo strategico dell’inclusione dei lavoratori stranieri nelle Imprese artigiane e nelle piccole e medie Imprese italiane. Una sfida strategica per il mondo produttivo L’assemblea si concentrerà su una delle sfide più rilevanti per il mondo produttivo italiano: l’integrazione dei lavoratori stranieri per affrontare la carenza di manodopera qualificata e arricchire il tessuto imprenditoriale con nuove competenze. Bergamonews.it - 79esima assemblea pubblica di Confartigianato Imprese Bergamo Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)invita tutti gli imprenditori e gli attori del territorio a partecipare alla, che si terrà lunedì 28 ottobre 2024 alle 17.30 al Teatro Donizetti (Sala della Musica ‘Tremaglia’), luogo simbolo della nostra città e crocevia dell’incontro di arte e culture. L’evento, dal titolo ‘Diversità di sviluppo. L’impatto dell’inclusione nelle PMI italiane’, si propone di esplorare il ruolo strategico dell’inclusione dei lavoratori stranieri nelleartigiane e nelle piccole e medieitaliane. Una sfida strategica per il mondo produttivo L’si concentrerà su una delle sfide più rilevanti per il mondo produttivo italiano: l’integrazione dei lavoratori stranieri per affrontare la carenza di manodopera qualificata e arricchire il tessuto imprenditoriale con nuove competenze.

