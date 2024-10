Tutto.tv - Yulia Bruschi e il fidanzato Simone hanno finto al GF? Spunta un accordo

(Di giovedì 24 ottobre 2024) In queste ore sono trapelate delle indiscrezioni piuttosto incresciose che riguardanoe il suo. Come tutti i telespettatori del Grande Fratello avranno avuto modo di vedere, i due si sono confrontati durante la scorsa puntata del reality show a seguito dell’avvicinamento della ragazza a Luca Giglioli. A quanto pare, però, il siparietto a cui si è assistito potrebbe essere stato frutto di unben preciso preso dai due al di fuori della trasmissione. Segnalazione su: scena finta al Grande Fratello? Nel corso della puntata di lunedì scorso del Grande Fratello c’è stato un importante confronto trae il. Quest’ultimo, malgrado avesse detto alla ragazza di non voler apparire in televisione, alla prima occasione si è presentato in casa per affrontare la donna.