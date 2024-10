Ilgiorno.it - Violenza sulle donne e guerra. Il messaggio di Elena di Sparta

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Per l’apertura della rassegna “Respira il teatro“ andrà in scena domani alle 21 a Varese lo spettacolo “di“: una miscela di teatro, danza e musiche epiche. L’appunt amento è sul palco del Teatro Nuovo in viale dei Mille 39. Si tratta di una produzione Teatro Blu, di e con Silvia Priori (nella foto), che dopo una lunga tournée in Italia e di rientro da un recente tour in Algeria torna nella sua Varese. "Uno spettacolo contro la, contro la follia della, uno spettacolo sulla bellezza, sulla ricerca della felicità e sulla resistenza – racconta la regista e interprete –. La miaridisegna il mito e rivaluta la figura della donna e le restituisce la sua dignità". Pur restando fedele alle fonti mitologiche e ai classici è nata un’diversa, non più prigioniera della propria immagine ma capace di liberarsi.