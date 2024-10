Venom: The Last Dance, recensione: l'ultimo ballo di Tom Hardy è anche il migliore della saga (Di giovedì 24 ottobre 2024) Strampalato, squilibrato eppure ancora una volta irresistibile e spassoso: la saga del simbionte Marvel si conclude (?) nel segno dell'intrattenimento più puro. Al cinema. Fin dal titolo, il terzo capitolo della saga, volutamente e spassionatamente sopra le righe, mette subito le cose in chiaro. Venom: The Last Dance. L'ultimo ballo, come Michael Jordan con i Chicago Bulls. Titolo importante la fine del viaggio di Tom Hardy nei panni del simbionte, e viceversa, più famoso del cinema (e dei fumetti). Insomma, il colpo defintivo? La chiusura del cerchio? Chissà. E se anche fosse, andrebbe bene così. Intanto, senza soffermarci troppo sulla trama, quello di Kelly Marcel (che ha scritto la sceneggiatura insieme allo stesso Hardy) evita sterzate, colpi di scena e chissà quale volo pindarico. Movieplayer.it - Venom: The Last Dance, recensione: l'ultimo ballo di Tom Hardy è anche il migliore della saga Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Strampalato, squilibrato eppure ancora una volta irresistibile e spassoso: ladel simbionte Marvel si conclude (?) nel segno dell'intrattenimento più puro. Al cinema. Fin dal titolo, il terzo capitolo, volutamente e spassionatamente sopra le righe, mette subito le cose in chiaro.: The. L', come Michael Jordan con i Chicago Bulls. Titolo importante la fine del viaggio di Tomnei panni del simbionte, e viceversa, più famoso del cinema (e dei fumetti). Insomma, il colpo defintivo? La chiusura del cerchio? Chissà. E sefosse, andrebbe bene così. Intanto, senza soffermarci troppo sulla trama, quello di Kelly Marcel (che ha scritto la sceneggiatura insieme allo stesso) evita sterzate, colpi di scena e chissà quale volo pindarico.

