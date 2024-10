Venezia, nel 2025 il ticket d’ingresso raddoppia: da 5 a 10 euro per le visite in giornata (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il provvedimento votato oggi dalla giunta. Dopo la sperimentazione del 2024, la Serenissima aumenta anche il numero di giorni in cui i turisti mordi e fuggi dovranno prenotare: da 29 a 54 Repubblica.it - Venezia, nel 2025 il ticket d’ingresso raddoppia: da 5 a 10 euro per le visite in giornata Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il provvedimento votato oggi dalla giunta. Dopo la sperimentazione del 2024, la Serenissima aumenta anche il numero di giorni in cui i turisti mordi e fuggi dovranno prenotare: da 29 a 54

Aumento del ticket d’ingresso a Venezia : nuove regole per i turisti dal 2025 - Con un aumento previsto per i turisti e esenzioni specifiche per i residenti e alcune categorie, l’amministrazione si propone di mantenere un equilibrio tra accoglienza turistica e vita quotidiana dei cittadini. Le esenzioni dal pagamento Diversi gruppi di visitatori non saranno tenuti a pagare il ticket d’accesso, a partire dai residenti in Veneto. (Gaeta.it)

Venezia riporta il contributo di accesso turisti : ecco le nuove norme per il 2025 - Nuovo incremento del contributo di accesso A partire dal 2025, il costo del contributo di accesso per i visitatori di Venezia salirà a dieci euro, seguendo il tetto massimo stabilito dalla legge. Ultimo aggiornamento il 24 Ottobre 2024 da Elisabetta Cina Facebook WhatsApp Twitter . Questo prezzo è decisamente più alto rispetto ai cinque euro previsti per l’anno in corso. (Gaeta.it)

