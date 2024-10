Un paese sotto choc. I vicini di casa al Grugnotorto: "In famiglia continui litigi ma non ce lo aspettavamo" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Alle 17.30 l’ingresso della via Ferdinando Magellano era già stato chiuso dai carabinieri di Nova Milanese. La via è nel rione Grugnotorto al civico 6, c’è una casa su tre piani beige con infissi rossi. E ci vivono la mamma anziana e le tre figlie e le rispettive famiglie: loro sono i Chinnici. Tre famiglie e l’abitazione della nonna. Una zona tranquilla. Infatti, nella via ci sono poche case e uscendo c’è un parco. "Io li conoscevo di vista, parlavo con la madre anziana - spiega una signora -. Quello che si sa è che erano abbastanza litigiosi. Vivendo insieme la convivenza è difficile, ma chi va a pensare ad un atto del genere? È tremendo". I residenti non potevano entrare con le proprie auto, ieri pomeriggio. "Io risiedo in fondo a questa strada, ma onestamente - spiega un padre con la figlioletta - non saprei dire quanti sono e non li conosco. Ilgiorno.it - Un paese sotto choc. I vicini di casa al Grugnotorto: "In famiglia continui litigi ma non ce lo aspettavamo" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Alle 17.30 l’ingresso della via Ferdinando Magellano era già stato chiuso dai carabinieri di Nova Milanese. La via è nel rioneal civico 6, c’è unasu tre piani beige con infissi rossi. E ci vivono la mamma anziana e le tre figlie e le rispettive famiglie: loro sono i Chinnici. Tre famiglie e l’abitazione della nonna. Una zona tranquilla. Infatti, nella via ci sono poche case e uscendo c’è un parco. "Io li conoscevo di vista, parlavo con la madre anziana - spiega una signora -. Quello che si sa è che erano abbastanzaosi. Vivendo insieme la convivenza è difficile, ma chi va a pensare ad un atto del genere? È tremendo". I residenti non potevano entrare con le proprie auto, ieri pomeriggio. "Io risiedo in fondo a questa strada, ma onestamente - spiega un padre con la figlioletta - non saprei dire quanti sono e non li conosco.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un paese sotto choc. I vicini di casa al Grugnotorto: "In famiglia continui litigi ma non ce lo aspettavamo" - I residenti sconvolti dall’escalation di violenza, per ore non sono potuti rientrare nelle loro abitazioni. I carabinieri passano al setaccio la palazzina per acquisire testimonianze: il killer si è a ... (ilgiorno.it)

Omicidio Nova Milanese, quella convivenza difficile di 3 famiglie: “Spesso liti e grida, ma non pensavamo si arrivasse a uccidere” - Nova Milanese (Monza Brianza) – Alle 17.30 l’ingresso della via Ferdinando Magellano era già stato chiuso dai carabinieri di Nova Milanese. La via è nel rione Grugnotorto al civico 6, c’è una casa su ... (informazione.it)