Un nuovo ironico omaggio a Raffaella Carrà: è la sigla della nuova edizione del people show di Rai3, al via giovedì 24 ottobre

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Ironica e pop, Geppi Cucciari è «tornata, e stavolta» è «senza pudore, pudore». Dopo Ballo, Ballo e Com’è bello far l’amore (diventato Com’è bello far cultura), la conduttrice si cimenta in un. Questa volta il brano rivisitato per diventare ladi Splendida cornice è il celebre Rumore, del 1974. Il programma, che ha conquistato il pubblico con un mix originale di divulgazione e intrattenimento, leggero e colto proprio grazie alla sua vulcanica conduttrice, torna per la terzaa partire da oggi24, alle 21.20 Rai 3.