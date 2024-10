Unlimitednews.it - Ue, se nasci in una famiglia povera rischi di restare povero da adulto

(Di giovedì 24 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – La situazione socio-economica vissuta indurante l’adolescenza influenza gli standard di vita in età adulta. A confermarlo è Eurostat. Secondo i dati del servizio statistico dell’Ue, il 20% degli adulti europei di età compresa tra 25 e 59 anni che ha dichiarato di avere avuto una situazione economica non buona a 14 anni è ao di povertà, rispetto al 12,4% di coloro che ha descritto di avere avuto alla stessa età una buona condizione finanziaria. In Bulgaria la situazione economica difficile durante l’adolescenza incide per ben il 48 per cento dei casi. Il 42 per cento in Romania. Questo dato è elevato anche in Italia, e riguarda il 34% dei ragazzi.