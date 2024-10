Ucraina: Putin, unità Kiev in regione russa Kursk sono circondate (Di giovedì 24 ottobre 2024) Milano, 24 ott. (LaPresse) – “Parte delle unità dell’esercito ucraino nella regione russa di Kursk sono bloccate, circondate da circa 2mila nostri soldati”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nella conferenza che chiude il vertice che si è tenuto a Kazan, in Russia. Lo riporta Ria Novosti. Lapresse.it - Ucraina: Putin, unità Kiev in regione russa Kursk sono circondate Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Milano, 24 ott. (LaPresse) – “Parte delledell’esercito ucraino nelladibloccate,da circa 2mila nostri soldati”. Lo ha detto il presidente russo Vladimirnella conferenza che chiude il vertice che si è tenuto a Kazan, in Russia. Lo riporta Ria Novosti.

