Uccise la madre con il tè avvelenato: "Vizio parziale di mente per Sara". Corcione condannata a 14 anni (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ferrara, 24 ottobre 2024 – Quattordici anni di reclusione, seguiti da tre di Rems, perché riconosciuta "socialmente pericolosa". Questa la condanna sentenziata dalla Corte di Assise di Ferrara per Sara Corcione, 37 anni, che tra il 27 e il 28 luglio 2022 ha ucciso la madre, Sonia Diolaiti, 63 anni, avvelenandola con una tazza di tè al nitrito di sodio. La Corte – che motiverà la sentenza entro novanta giorni – le ha riconosciuto il Vizio parziale di mente e non ha accolto l'aggravante della premeditazione, che invece aveva chiesto il pubblico ministero Ombretta Volta. Aggravante che insieme al vincolo di parentela e al metodo insidioso, aveva portato il pm a chiedere 21 anni di reclusione, non riconoscendole il Vizio parziale di mente.

