Traffico internazionale di stupefacenti al porto di Salerno, emesse 14 ordinanze di custodia cautelare: i nomi degli indagati (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn data odierna, ufficiali di PG in servizio presso il N.O.R- Sezione Operativa della Compagnia di Salerno hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta di questa Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 14 persone di cui all’allegato elenco (precisamente 11 sottoposti a misura cautelare della custodia in carcere e 3 alla custodia domiciliare ); ai predetti risultano contestati a vario titolo i reati di associazione per delinquere finalizzata al Traffico internazionale di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marijuana e hashish nonché diversi reati fine relativi ad importazioni e cessioni delle medesime sostanze. Anteprima24.it - Traffico internazionale di stupefacenti al porto di Salerno, emesse 14 ordinanze di custodia cautelare: i nomi degli indagati Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn data odierna, ufficiali di PG in servizio presso il N.O.R- Sezione Operativa della Compagnia dihanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal GIP del Tribunale disu richiesta di questa Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 14 persone di cui all’allegato elenco (precisamente 11 sottoposti a misuradellain carcere e 3 alladomiciliare ); ai predetti risultano contestati a vario titolo i reati di associazione per delinquere finalizzata aldi sostanzedel tipo cocaina, marijuana e hashish nonché diversi reati fine relativi ad importazioni e cessioni delle medesime sostanze.

