Totti e il presunto tradimento a Noemi: il dettaglio che in pochi hanno notato (Di giovedì 24 ottobre 2024) Social. Francesco Totti ha tradito Noemi Bocchi? L’indizio sui social. La fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti aveva lasciato senza parole tutti quanti. Dopo il tanto chiacchierato addio, Totti aveva portato alla luce la sua relazione con Noemi Bocchi, una storia d’amore che a quanto pare sembra essere giunta al capolinea. Nel cuore dell’ex calciatore ci sarebbe una nuova presunta fiamma, ovvero Marialuisa Jacobelli. Dopo le prime indiscrezioni su questo nuovo flirt del Pupone, sui social in molti hanno notato un dettaglio che farebbe pensare ad un tradimento nei confronti di Noemi Bocchi. Tvzap.it - Totti e il presunto tradimento a Noemi: il dettaglio che in pochi hanno notato Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Social. Francescoha traditoBocchi? L’indizio sui social. La fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francescoaveva lasciato senza parole tutti quanti. Dopo il tanto chiacchierato addio,aveva portato alla luce la sua relazione conBocchi, una storia d’amore che a quanto pare sembra essere giunta al capolinea. Nel cuore dell’ex calciatore ci sarebbe una nuova presunta fiamma, ovvero Marialuisa Jacobelli. Dopo le prime indiscrezioni su questo nuovo flirt del Pupone, sui social in moltiunche farebbe pensare ad unnei confronti diBocchi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La reazione di Francesco Totti al gossip sulle ‘corna ‘ a Noemi - A svelare quale sarebbe stata la reazione dell’ex Capitano della Roma è stato Il Messaggero, rivelando che, al momento della diffusione delle foto che lo ritraggono insieme a Marialuisa Jacobelli, Totti era allo stadio del Trastevere per seguire la partita di suo figlio Cristian che gioca nell’Olbia. (Metropolitanmagazine.it)

Ecco come ha reagito Ilary Blasi al presunto tradimento di Totti a Noemi con Marialuisa Jacobelli - Francesco Totti ha tradito Noemi Bocchi? Secondo alcune fonti raggiunte da Il Messaggero, Francesco Totti e Noemi Bocchi erano in crisi da tempo. Quest’ultima, però, ha sempre smentito con forza qualsiasi coinvolgimento sentimentale o intimo con il personal trainer, come conferma il documentario Unica, su Netflix. (Donnapop.it)

Crisi nera tra Francesco Totti e Noemi Bocchi? Entrambi hanno lanciato un segnale sui social - Francesco e Noemi hanno eliminato le tracce social della loro storia d'amore: è tutto irrimediabilmente finito?. (Golssip.it)