Totti che torna a giocare: l'"anedonia" e quel passaggio durissimo per ogni fenomeno (Di giovedì 24 ottobre 2024) In psicologia la fine di una carriera sportiva, soprattutto quelle d’élite, è definita come un lutto: « inteso come cambiamento della propria condizione esistenziale che necessita di un riassetto nel quotidiano e del significato che la persona attribuisce alla sua esistenza. Tale sentimento di Europa.today.it - Totti che torna a giocare: l'"anedonia" e quel passaggio durissimo per ogni fenomeno Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) In psicologia la fine di una carriera sportiva, soprattuttole d’élite, è definita come un lutto: « inteso come cambiamento della propria condizione esistenziale che necessita di un riassetto nel quotidiano e del significato che la persona attribuisce alla sua esistenza. Tale sentimento di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Noemi Bocchi come Ilary Blasi : l’attacco frontale di Fabrizio Corona a Francesco Totti - Queste dichiarazioni riaccendono i riflettori su una storia d’amore – quella tra Totti e Blasi – che per anni ha fatto sognare i fan prima di arrivare ad un amaro epilogo (con scambi di accuse reciproche e veleni assortiti). Tramite i suoi canali social (e, nello specifico, tramite Telegram) Fabrizio Corona ha accusato Francesco Totti di tradire la sua attuale compagna. (Notizie.com)

Niccolò Pisilli dalla Roma alla Nazionale in pochissimo tempo. Come Totti - meglio di Totti : la coincidenza e la differenza con Francesco - Incredibile coincidenza che accomuna il giovane prospetto della Roma Nicolò Pisilli e la leggenda giallorossa «Ci sono date che restano per sempre e poi coincidenze clamorose. Due giorni fa (il 10 ottobre) Niccolò Pisilli ha esordito con la maglia dell’Italia dei grandi contro il Belgio. Esattamente 24 anni prima era successo a Francesco Totti di […]. (Calcionews24.com)

Cannavaro sostiene Totti : “Da gente come noi si ricavano valori aggiunti” - A rispondere alle dichiarazioni scottanti di Francesco Totti è stato Cannavaro che ha sottolineato come nomi importanti come i loro siano un valore aggiunto all'interno della società L'articolo Cannavaro sostiene Totti: “Da gente come noi si ricavano valori aggiunti” proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)