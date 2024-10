Taglio al cuneo fiscale 2025 e “bonus” redditi fino a 20mila euro: come funzionerà dal 1° gennaio (Di giovedì 24 ottobre 2024) Per il 2025 ci sarà ancora la riduzione del cuneo fiscale, con alcune novità per le detrazioni da lavoro. Il 23 ottobre 2024 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha autorizzato la presentazione in Parlamento del disegno di legge di bilancio per l’anno 2025, firmandone il testo.Il testo della manovra è stato assegnato, in via preliminare, al servizio Testi normativi della Camera dei deputati, in attesa della successiva pubblicazione sul sito internet di Montecitorio e l’inizio del vero e proprio iter parlamentare, a partire dall’esame del Ddl in commissione Bilancio (agenzia Il Sole 24 Ore Radiocor Plus).Stando alla bozza di manovra attualmente a disposizione al tema della riduzione della pressione fiscale è dedicato l’articolo 2 “Misure di sostegno al reddito”. Leggioggi.it - Taglio al cuneo fiscale 2025 e “bonus” redditi fino a 20mila euro: come funzionerà dal 1° gennaio Leggi tutta la notizia su Leggioggi.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Per ilci sarà ancora la riduzione del, con alcune novità per le detrazioni da lavoro. Il 23 ottobre 2024 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha autorizzato la presentazione in Parlamento del disegno di legge di bilancio per l’anno, firmandone il testo.Il testo della manovra è stato assegnato, in via preliminare, al servizio Testi normativi della Camera dei deputati, in attesa della successiva pubblicazione sul sito internet di Montecitorio e l’inizio del vero e proprio iter parlamentare, a partire dall’esame del Ddl in commissione Bilancio (agenzia Il Sole 24 Ore Radiocor Plus).Stando alla bozza di manovra attualmente a disposizione al tema della riduzione della pressioneè dedicato l’articolo 2 “Misure di sostegno al reddito”.

