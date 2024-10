Space X ha inviato nello Spazio altri satelliti spia per conto degli Stati Uniti: il video del lancio (Di giovedì 24 ottobre 2024) Falcon 9, il razzo riutilizzabile dell'azienda aerospaziale di Elon Musk, è stato lanciato oggi 24 ottobre per portare in orbita un nuovo lotto di satelliti spia per conto del National Reconnaissance Office (NRO), la sezione del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d'America specializzata in produzione e controllo dei satelliti. È il centesimo lancio nel 2024. Fanpage.it - Space X ha inviato nello Spazio altri satelliti spia per conto degli Stati Uniti: il video del lancio Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Falcon 9, il razzo riutilizzabile dell'azienda aerospaziale di Elon Musk, è stato lanciato oggi 24 ottobre per portare in orbita un nuovo lotto diperdel National Reconnaissance Office (NRO), la sezione del Dipartimento della Difesad'America specializzata in produzione e controllo dei. È il centesimonel 2024.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’esercito di Kim: così uno dei Paesi più poveri al mondo è diventato potenza atomica - Di certo, un anno fa Kim ha silurato il capo di Stato maggiore Pak Su-il, dopo due tentativi falliti di lancio di un satellite spia. Missione poi compiuta a novembre 2023, forse grazie al supporto ... (ilsecoloxix.it)

La fuga di notizie sull’attacco all’Iran: sospetti sulla segretaria del Pentagono - I file segreti sull’attacco a Teheran erano finiti su Telegram. Il ruolo di Ariane Tabatabai smentito dal governo ... (repubblica.it)

SpaceX vince un contratto per lanci militari - SpaceX ha vinto un contratto di 733 milioni di dollari per il lancio di satelliti militari dalle basi della US Space Force in California e Florida. (punto-informatico.it)

“Israele si prepara ad attaccare l’Iran”, ma i documenti dell’intelligence Usa finiscono su Telegram - Nei documenti "top secret" i dettagli delle esercitazioni israeliane. Il governo Usa ha avviato un'indagine: "Fuga di notizie preoccupante" ... (dire.it)

Seul denuncia: 12mila soldati nordcoreani in partenza per la Russia - Asia (Internazionale) 1.500 già a Vladivostok. Intanto Kim Jong-un cambia la Costituzione: Corea del Sud «Paese straniero e ostile». Di Lorenzo Lamperti ... (ilmanifesto.it)