Short Track, dal 25 ottobre le gare al World Tour 2024/2025: 11 Azzurri in pista (Di giovedì 24 ottobre 2024) Mancano pochi giorni al debutto stagionale della Nazionale Italiana di Short Track. Gli Azzurri iniziano le competizioni invernali in vista dei Mondiali, in avvicinamento alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Ci sarà il World Tour e le prime gare si svolgeranno a Montréal (Canada) dal 25 al 27 ottobre e a Salt Lake City (Stati Uniti) dal 1° al 3 novembre. Ci saranno 11 Azzurri in pista. I convocati e il programma – Fonte agc/coni.it In campo femminile spazio ad Arianna Sighel, Elisa Confortola, Gloria Ioriatti, Katia Filippi, Chiara Betti e Arianna Fontana. Quest’ultima, atleta italiana più medagliata di sempre nella storia dei Giochi Olimpici Invernali, si aggregherà al gruppo soltanto nell’appuntamento a stelle e strisce, lei che questo weekend sarà impegnata ad Inzell (Germania) nell’International Invitation Race di pattinaggio di velocità . Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Mancano pochi giorni al debutto stagionale della Nazionale Italiana di. Gliiniziano le competizioni invernali in vista dei Mondiali, in avvicinamento alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Ci sarà ile le primesi svolgeranno a Montréal (Canada) dal 25 al 27e a Salt Lake City (Stati Uniti) dal 1° al 3 novembre. Ci saranno 11in. I convocati e il programma – Fonte agc/coni.it In campo femminile spazio ad Arianna Sighel, Elisa Confortola, Gloria Ioriatti, Katia Filippi, Chiara Betti e Arianna Fontana. Quest’ultima, atleta italiana più medagliata di sempre nella storia dei Giochi Olimpici Invernali, si aggregherà al gruppo soltanto nell’appuntamento a stelle e strisce, lei che questo weekend sarà impegnata ad Inzell (Germania) nell’International Invitation Race di pattinaggio di velocità .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Short Track - World Tour : i convocati azzurri per le prime due tappe - . Arianna Fontana figura nell’elenco delle convocazioni, ma raggiungerà il gruppo solo a Salt Lake City, essendo al momento impegnata a Inzell, con l’obiettivo di qualificarsi per la Nazionale di speed skating. La delegazione conta cinque atlete: Arianna Sighel, Elisa Confortola, Gloria Ioriatti, Katia Filippi e Chiara Betti. (Sportface.it)

Short track - i convocati dell’Italia per le prime due tappe del World Tour : Fontana attesa a Salt Lake City - Kenan Gouadec, High Performance Director della Nazionale italiana, ha diramato la lista dei convocati per il doppio impegno ravvicinato in Nord America selezionando complessivamente 11 atleti per la trasferta oltreoceano. Circuito di Coppa del Mondo che si trasferirà poi negli States ed in particolare a Salt Lake City per il secondo appuntamento del calendario, in programma dall’1 al 3 novembre. (Oasport.it)

Short track - Pietro Sighel guida l’ambiziosa e giovane nazionale italiana - Un atleta di cui si parla un gran bene. Vengono in mente gli Europei di Danzica 2024 con quella strepitosa tripletta nei 500, 1000 e 1500 metri. I pattini veloci azzurri vorranno farsi trovare pronti in una stagione che sarà un’altra tappa di passaggio per la destinazione finale, ovvero Milano-Cortina 2026. (Oasport.it)