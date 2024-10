Sfida in trasferta contro la blasonata Lube, focus sui prossimi avversari del Cisterna Volley (Di giovedì 24 ottobre 2024) Seconda Sfida in trasferta consecutiva per il Cisterna Volley che domenica 27 ottobre è ospite della blasonata Cucine Lube Civitanova; gara che segna la conclusione di un intenso calendario di impegni ad ottobre. La squadra di coach Falasca, a caccia ancora del primo successo stagionale e con un Latinatoday.it - Sfida in trasferta contro la blasonata Lube, focus sui prossimi avversari del Cisterna Volley Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Secondainconsecutiva per ilche domenica 27 ottobre è ospite dellaCucineCivitanova; gara che segna la conclusione di un intenso calendario di impegni ad ottobre. La squadra di coach Falasca, a caccia ancora del primo successo stagionale e con un

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fiorentina in trasferta : sfida cruciale in Conference League contro il San Gallo - Dopo aver ottenuto vittorie importanti contro Milan e Lecce, i viola hanno dimostrato una ritrovata solidità sia in fase difensiva che offensiva. Facebook WhatsApp Twitter La Fiorentina si prepara ad affrontare una nuova sfida sul palcoscenico europeo, tornando in campo per la seconda giornata di Conference League. (Gaeta.it)

La Lazio in trasferta in Olanda : sfida europea contro il Twente - La necessità di ottenere un risultato positivo li spronerà a dare il massimo contro una Lazio in forma, rendendo l’incontro particolarmente avvincente e combattuto. La situazione della Lazio nel girone di Europa League Attualmente, la Lazio occupa la prima posizione del girone, avendo collezionato sei punti dalle due gare precedenti. (Gaeta.it)

Basket In Divisione regionale 1 trasferta insidiosa. I Legends lanciano la sfida agli Sky Walkers - Loro sono rientrati in partita, il nostro ultimo quarto non è andato benissimo ma è stato decente, abbiamo tenuto e ci siamo portati a casa i due punti". Terza giornata di campionato per i Legends che questa sera (ore 21,15) fanno visita ai lucchesi dello Sky Walkers, nella gara valida per la Divisione regionale 1. (Sport.quotidiano.net)