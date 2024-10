Anteprima24.it - ‘Sfida impossibile’, proseguono le riprese: in Villa la ‘iena’ Corti e il pugile Russo

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSono in corso da stamani inComunale ledi “Sfida impossibile”, il nuovo format Mediaset che andrà in onda nei prossimi mesi in prima serata su Italia 1. Oggi davanti alla telecamera protagonisti l’ex campione di pugilato, nonché direttore tecnico del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, Clemente, insieme allaStefano. Il programma, prodotto dalla società E.G.E. Produzioni srl, vedrà coinvolte varie discipline sportive rappresentate da ex atleti di fama internazionale: oltre a Clemente, protagonisti l’ex pluricampionessa di scherma Valentina Vezzali, il judoka pluricampione italiano Marco Maddaloni, l’ex rugbista Andrea Lo Cicero e l’ex tennista Francesca Schiavone. Nel cast è stato scelto anche Fioravante Bosco, ex comandante della Municipale, che avrà il compito di giudice.