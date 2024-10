Ilgiorno.it - Seun Kuti: “La musica è un’arma nelle mani delle persone che vogliono cambiare le cose”

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Milano, 24 ottobre 2024 – Figlio d’arte, band leader, attivista., simbolo contemporaneo dell’afrobeat, il blend di soul, funk, jazz etradizionale africana (in particolare nigeriana e ghanese) inventato dal padre Fela, è pronto a portare il suo uragano di suoni e parole all’Alcatraz. Martedì 29 ottobre, nell’ambito della rassega Jazz Mi, il cantante e sassofonista sarà sul palcoscenico di via Valtellina insieme all’ensemble che lo accompagna, gli Egypt ‘80. In scaletta, oltre ai suoi principali successi, saranno presenti anche i brani di “Heavier Yet (Lays The Crownless Head)”, il nuovo album uscito per l’etichetta milanese Recordkicks, punto di riferimento per tutti gli appassionati italiani dell’universo black music. Prima di tutto, chi “posa la testa senza corona”? "La gente comune.