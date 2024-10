Sesto, la Giunta Di Stefano perde pezzi: fuori Roberta Pizzochera (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sesto San Giovanni (Milano), 24 ottobre 2024 – Esplode la maggioranza del sindaco Roberto Di Stefano, che fino a pochi giorni fa aveva potuto contare su una compattezza granitica. Oggi, a sorpresa, il primo cittadino della Lega ha revocato il ruolo di vicesindaco ad Alessandra Aiosa e tutte le deleghe a Roberta Pizzochera, il super assessore ai Servizi sociali e all’Educazione. Il cambio di lista È di ieri, mercoledì 23 ottobre, la notizia che Aiosa e Pizzochera, insieme a due consiglieri comunali, tutti della lista civica del sindaco Roberto Di Stefano, sono entrati in Forza Italia. Un passaggio, avevano assicurato, che nasce “con la volontà non di indebolire l'azione del sindaco, ma di rafforzarla e dare stabilità al progetto dell'amministrazione comunale”. Ilgiorno.it - Sesto, la Giunta Di Stefano perde pezzi: fuori Roberta Pizzochera Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)San Giovanni (Milano), 24 ottobre 2024 – Esplode la maggioranza del sindaco Roberto Di, che fino a pochi giorni fa aveva potuto contare su una compattezza granitica. Oggi, a sorpresa, il primo cittadino della Lega ha revocato il ruolo di vicesindaco ad Alessandra Aiosa e tutte le deleghe a, il super assessore ai Servizi sociali e all’Educazione. Il cambio di lista È di ieri, mercoledì 23 ottobre, la notizia che Aiosa e, insieme a due consiglieri comunali, tutti della lista civica del sindaco Roberto Di, sono entrati in Forza Italia. Un passaggio, avevano assicurato, che nasce “con la volontà non di indebolire l'azione del sindaco, ma di rafforzarla e dare stabilità al progetto dell'amministrazione comunale”.

