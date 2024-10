Rugby femminile, definite date e sedi dei match dell’Italia ai Mondiali 2025 (Di giovedì 24 ottobre 2024) A pochi giorni dal sorteggio dei gironi della Coppa del Mondo 2025 di Rugby femminile, sono state definite anche date e sedi dei match dell’Italia: le azzurre sono state inserite nel Girone D ed affronteranno Francia, Sudafrica e Brasile. L’Italia inizierà il proprio cammino nella rassegna iridata sabato 23 agosto 2025, alle ore 21.15 italiane, ad Exeter, contro la Francia, testa di serie del raggruppamento. Secondo impegno delle azzurre domenica 31 agosto allo York Community Stadium alle ore 16.30 italiane contro il Sudafrica. L’Italia concluderà la prima fase a gironi della manifestazione domenica 7 settembre alle ore 15.00 italiane al Franklin’s Garden di Northampton contro il Brasile. Si qualificheranno ai quarti di finale le prime due classificate di ciascun raggruppamento. Oasport.it - Rugby femminile, definite date e sedi dei match dell’Italia ai Mondiali 2025 Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) A pochi giorni dal sorteggio dei gironi della Coppa del Mondodi, sono stateanchedei: le azzurre sono state inserite nel Girone D ed affronteranno Francia, Sudafrica e Brasile. L’Italia inizierà il proprio cammino nella rassegna iridata sabato 23 agosto, alle ore 21.15 italiane, ad Exeter, contro la Francia, testa di serie del raggruppamento. Secondo impegno delle azzurre domenica 31 agosto allo York Community Stadium alle ore 16.30 italiane contro il Sudafrica. L’Italia concluderà la prima fase a gironi della manifestazione domenica 7 settembre alle ore 15.00 italiane al Franklin’s Garden di Northampton contro il Brasile. Si qualificheranno ai quarti di finale le prime due classificate di ciascun raggruppamento.

