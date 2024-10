Sport.quotidiano.net - Roma-Dinamo Kiev: il rigore di Dovbyk regala a Juric la prima vittoria europea

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di giovedì 24 ottobre 2024), 24 ottobre 2024 - Basta poco per ottenere la, ma vincere era tutto quello che contava. Lasupera per 1-0 in casa lain una sfida dominata in termini di ritmo e palleggio, ma difficilissima per quanto riguarda il risultato finale. La rete del successo la firma ancora Artem, il quale realizza il penalty conquistato da Baldanzi. Ivanfesteggia così il suo primo successo in una competizione continentale da allenatore. Primo tempovuole centrare la, ma non per questo rinuncia a un po' di turnover per affrontare la. Tra i pali va ancora Svilar, protetto da Hermoso a destra e Angeliño a sinistra. Sulle corsie ci sono Çelik e Zalewski, mentre Koné e Le Fée sono i due centrocampisti che dettano i tempi di gioco. Pisilli e Baldanzi è la coppia alle spalle di