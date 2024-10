"Riparami lo scooter", lui toglie la targa e la monta su un altro motorino: denunciato un 21enne (Di giovedì 24 ottobre 2024) MONTEMARCIANO - Un 21enne di Montemarciano è stato denunciato a piede libero dalla polizia e dovrà rispondere di appropriazione indebita.La vicenda è iniziata a luglio. Il figlio di una donna jesina di 63 anni ha consegnato il ciclomotore non funzionante della madre a un amico per una Anconatoday.it - "Riparami lo scooter", lui toglie la targa e la monta su un altro motorino: denunciato un 21enne Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) MONTEMARCIANO - Undi Montemarciano è statoa piede libero dalla polizia e dovrà rispondere di appropriazione indebita.La vicenda è iniziata a luglio. Il figlio di una donna jesina di 63 anni ha consegnato il ciclomotore non funzionante della madre a un amico per una

