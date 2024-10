Regeni, ex direttore Aise: “Non era agente dei servizi, da Egitto muro di gomma” (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Giulio Regeni non era un agente dei servizi segreti italiani. Nella struttura non lo conosceva nessuno e su mandato ho sondato anche i servizi inglesi, l’MI6: chiesi se era una loro risorsa e mi dissero che non lo era, io penso sia vero”. A dirlo l’ex direttore dell’Aise, Alberto Manenti, sentito come testimone Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Giulionon era undeisegreti italiani. Nella struttura non lo conosceva nessuno e su mandato ho sondato anche iinglesi, l’MI6: chiesi se era una loro risorsa e mi dissero che non lo era, io penso sia vero”. A dirlo l’exdell’, Alberto Manenti, sentito come testimone

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ex Aise - 'Regeni non era agente dei servizi italiani' - Nella struttura non lo conosceva nessuno e su mandato ho sondato anche i servizi inglesi, l'MI6: chiesi se era una loro risorsa e mi dissero che non lo era, io penso sia vero". E' quanto ha affermato in aula, nel processo a carico di quattro 007 egiziani, l'ex direttore dell'Aise, Alberto Manenti, sentito come testimone. (Quotidiano.net)