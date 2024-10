Ranucci, nuova bomba a Report: “Un nuovo caso su Giuli” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le dimissioni di Francesco Spano, ex Capo di Gabinetto del Ministero della Cultura, continuano a generare polemiche e speculazioni. A rendere la vicenda ancora più delicata è stato il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, che ha anticipato ulteriori sviluppi durante il programma radiofonico Un giorno da pecora su Radio 1. Secondo Ranucci, l’inchiesta che andrà in onda domenica riguarderà anche un “altro caso” che coinvolge Alessandro Giuli, l’attuale ministro della Cultura, sollevando dubbi sulla sua nomina. Ranucci ha dichiarato che il caso Spano rappresenta solo una piccola parte dell’inchiesta e che le rivelazioni in arrivo potrebbero avere conseguenze politiche significative all’interno di Fratelli d’Italia. “Dopo quello che mostreremo, qualcuno che non ama Giuli nel partito potrebbe trarne forza,” ha aggiunto, accennando a possibili tensioni interne. Thesocialpost.it - Ranucci, nuova bomba a Report: “Un nuovo caso su Giuli” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le dimissioni di Francesco Spano, ex Capo di Gabinetto del Ministero della Cultura, continuano a generare polemiche e speculazioni. A rendere la vicenda ancora più delicata è stato il conduttore di, Sigfrido, che ha anticipato ulteriori sviluppi durante il programma radiofonico Un giorno da pecora su Radio 1. Secondo, l’inchiesta che andrà in onda domenica riguarderà anche un “altro” che coinvolge Alessandro, l’attuale ministro della Cultura, sollevando dubbi sulla sua nomina.ha dichiarato che ilSpano rappresenta solo una piccola parte dell’inchiesta e che le rivelazioni in arrivo potrebbero avere conseguenze politiche significative all’interno di Fratelli d’Italia. “Dopo quello che mostreremo, qualcuno che non amanel partito potrebbe trarne forza,” ha aggiunto, accennando a possibili tensioni interne.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Report - Ranucci : «Dopo Spano un altro caso che riguarda Giuli». Il ministro : «Chiacchiericcio mediatico» - «La vicenza Spano è una piccola parte dell'inchiesta in onda domenica a Report». Lo ha detto il conduttore di Report (in onda domenica alle 20,30 su Rai3), Sigfrido Ranucci, a... (Ilmessaggero.it)

La nuova anticipazione di Ranucci : «Dopo Spano - a Report un altro caso che riguarda Giuli» - Il giornalista e conduttore del programma in onda su Rai3 ha spiegato che al centro dell’inchiesta non ci sarà soltanto Francesco Spano, l’ex capo di gabinetto del ministero della Cultura che si è dimesso il 23 ottobre. C’è un altro caso simile al caso Boccia che non riguarda Spano, ma un ruolo che avuto anche Giuli». (Lettera43.it)

Ranucci : “Oltre a Spano - a Report un altro caso che riguarda Giuli”. Il ministro : “Solo chiacchiericcio mediatico” - Raggiunto da Giorgio Mottola, autore dell’inchiesta, il ministro della Cultura replica: “I conti si fanno alla fine. “Dopo quello che mostreremo, qualcuno che non lo ama in Fratelli d’Italia può trarne forza”, spiega Ranucci a proposito del ministro Giuli. Nel mattino di oggi, giovedì 24 ottobre, Report ha diffuso sui suoi canali social una nuova clip in anteprima tratta dall’inchiesta che andrà in onda domenica in cui si snocciolano alcuni numeri secondo i quali, durante la presidenza di Giuli, il Maxxi ha visto calare sia il numero di biglietti staccati sia i ricavi dai contratti di sponsorizzazione. (Tpi.it)