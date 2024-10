Putin: “Illusorio credere che perderemo”. Ma le perdite sono elevate e nel Kursk mancano i soldati (Di giovedì 24 ottobre 2024) Vladimir Putin ha dichiarato che sarebbe “Illusorio” pensare a una sconfitta della Russia, prima dell’incontro a Kazan con il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres. Eppure le statistiche non sono molto positive per il Cremlino, che ha bisogno di raddoppiare le truppe nella regione di Kursk pur di riconquistarla, mentre le perdite i feriti tra i soldati russi al fronte sono molto elevate. Il “pensiero Illusorio occidentale” secondo Putin Secondo Putin gli occidentali “non nascondono il loro obiettivo di infliggere una sconfitta strategica al nostro Paese”. Stando alle convinzioni del premier russo, quest’idea riguarda “calcoli illusori che possono fare solo coloro che non conoscono la storia della Russia e non tengono conto della sua unità forgiata nei secoli”. Secoloditalia.it - Putin: “Illusorio credere che perderemo”. Ma le perdite sono elevate e nel Kursk mancano i soldati Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Vladimirha dichiarato che sarebbe “” pensare a una sconfitta della Russia, prima dell’incontro a Kazan con il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres. Eppure le statistiche nonmolto positive per il Cremlino, che ha bisogno di raddoppiare le truppe nella regione dipur di riconquistarla, mentre lei feriti tra irussi al frontemolto. Il “pensierooccidentale” secondoSecondogli occidentali “non nascondono il loro obiettivo di infliggere una sconfitta strategica al nostro Paese”. Stando alle convinzioni del premier russo, quest’idea riguarda “calcoli illusori che posfare solo coloro che non conoscono la storia della Russia e non tengono conto della sua unità forgiata nei secoli”.

