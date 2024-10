Poste Italiane: Slg-Cub e Movimento Lottiamo Insieme contro privatizzazione e precariato (Di giovedì 24 ottobre 2024) “SLG-CUB Poste: Uniti contro la privatizzazione e lo sfruttamento del precariato in Poste Italiane” Milano, 24 OTT – Da anni SLG-CUB Poste denuncia costantemente che la privatizzazione ha solo portato rovina, sia ai lavoratori che agli utenti. Eppure, da nessun partito presente in Parlamento sono mai arrivati dubbi o perplessità sulla correttezza sociale ed economica della privatizzazione di Poste Italiane. Anzi, proprio il governo di Renzi, del PD, vendette il 35% dell’azienda postale, mentre ora, anche il governo di Meloni, di FDI, si è convertito alla privatizzazione di Poste Italiane. Puntomagazine.it - Poste Italiane: Slg-Cub e Movimento Lottiamo Insieme contro privatizzazione e precariato Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) “SLG-CUB: Unitilae lo sfruttamento delin” Milano, 24 OTT – Da anni SLG-CUBdenuncia costantemente che laha solo portato rovina, sia ai lavoratori che agli utenti. Eppure, da nessun partito presente in Parlamento sono mai arrivati dubbi o perplessità sulla correttezza sociale ed economica delladi. Anzi, proprio il governo di Renzi, del PD, vendette il 35% dell’azienda postale, mentre ora, anche il governo di Meloni, di FDI, si è convertito alladi

