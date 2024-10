Ilfattoquotidiano.it - Porsche Macan EV, la prova de Il Fatto.it – La scommessa a elettroni di Zuffenhausen – FOTO

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Ottocentomila esemplari in dieci anni. È questa l’eredità che lascia la prima generazione dellae che la seconda è chiamata a non depauperare. Una sfida difficile, considerando il radicale cambiamento di powertrain: se la primaera spinta da motori termici – inizialmente anche diesel poi solo benzina – la seconda è solamente elettrica. Come sempre sarà il mercato a definire il successo o l’insuccesso di questa vettura e se ladella casa disarà vincente oppure no. Nel frattempo noi abbiamoto la nuova, riscontrando checi ha riversato tutta la migliore tecnologia di cui disponeva, partendo dalla piattaforma PPE, che è nativa elettrica, usa l’architettura a 800 Volt ed è stata sviluppata insieme ad Audi (poco tempo fa abbiamoto l’Audi Q6 e-tron che usa proprio la PPE).