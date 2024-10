Liberoquotidiano.it - Pierre Fabre annuncia il primo paziente trattato nella fase I/II di PFL-002/VERT-002, una terapia mirata per l'NSCLC con alterazioni del gene MET

(Di giovedì 24 ottobre 2024)Laboratoriesche è statoilsperimentazione clinica diI/II di PFL-002/-002, un'innovativaal carcinoma polmonare non a piccole cellule condelMET PFL-002/-002 è un anticorpo monoclonale con un meccanismo di azione nuovo e differenziato, che agisce come degradatore delc-MET, con il potenziale per essere il miglior trattamento della categoria per il cancro causato dadi taleCASTRES, Francia, 24 ottobre 2024 /PRNewswire/Laboratories hato oggi che per la prima volta è stato somministrato a unPFL-002/-002, un anticorpo monoclonale che agisce come degradatore delc-MET, in uno studio diI/II "first-in-human" con aumento progressivo, ottimizzazione ed espansione della dose, per pazienti affetti da carcinoma polmonare non ...