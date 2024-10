Parlamento austriaco elegge primo presidente di estrema destra (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Parlamento austriaco ha eletto per la prima volta un esponente dell'estrema destra come suo primo presidente, con la comunità ebraica indignata per la nomina di un uomo che "rende omaggio ai criminali nazisti". Walter Rosenkranz, 62 anni, ha ricevuto 100 voti su 162 espressi, ha annunciato il presidente Wolfgang Sobotka dopo il voto a Vienna. La scelta segue la storica vittoria del Partito della Libertà austriaco (Fpoe) di estrema destra alle elezioni parlamentari di fine settembre, ottenendo quasi un terzo dei voti, ma non è riuscito a trovare partner per formare un governo. Tuttavia, essendo il partito più forte, ha indicato il legislatore Rosenkranz, avvocato ed ex candidato alla presidenza, come presidente del Parlamento. Quotidiano.net - Parlamento austriaco elegge primo presidente di estrema destra Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ilha eletto per la prima volta un esponente dell'come suo, con la comunità ebraica indignata per la nomina di un uomo che "rende omaggio ai criminali nazisti". Walter Rosenkranz, 62 anni, ha ricevuto 100 voti su 162 espressi, ha annunciato ilWolfgang Sobotka dopo il voto a Vienna. La scelta segue la storica vittoria del Partito della Libertà(Fpoe) dialle elezioni parlamentari di fine settembre, ottenendo quasi un terzo dei voti, ma non è riuscito a trovare partner per formare un governo. Tuttavia, essendo il partito più forte, ha indicato il legislatore Rosenkranz, avvocato ed ex candidato alla presidenza, comedel

