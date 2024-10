Orsini: 'Massimo impegno per azzerare le morti sul lavoro' (Di giovedì 24 ottobre 2024) E' in occasione del Consiglio Generale di confindustria, che si è tenuto oggi a Roma, che Emanuele Orsini ha sottoscritto la "Carta di Lorenzo", il documento - ricorda una nota di Confindustria - dedicato alla memoria di Lorenzo Parelli, studente al quarto anno dell'Istituto professionale "Bearzi" di Udine, vittima nel 2022 di un incidente durante il periodo di alternanza scuola lavoro. "Con la firma della Carta di Lorenzo, manifesto siglato nel 2023 dalla famiglia di Lorenzo e dall'Amministrazione regionale, avvenuta alla presenza dei genitori del giovane, Elena e Dino Parelli, Confindustria - indica ancora via dell'Astronomia - si impegna a promuovere la sicurezza sul lavoro nei contesti scolastici e formativi attraverso azioni mirate a prevenire gli incidenti e ad implementare la tutela della salute e della sicurezza dei giovani coinvolti in esperienze professionali". Quotidiano.net - Orsini: 'Massimo impegno per azzerare le morti sul lavoro' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) E' in occasione del Consiglio Generale di confindustria, che si è tenuto oggi a Roma, che Emanueleha sottoscritto la "Carta di Lorenzo", il documento - ricorda una nota di Confindustria - dedicato alla memoria di Lorenzo Parelli, studente al quarto anno dell'Istituto professionale "Bearzi" di Udine, vittima nel 2022 di un incidente durante il periodo di alternanza scuola. "Con la firma della Carta di Lorenzo, manifesto siglato nel 2023 dalla famiglia di Lorenzo e dall'Amministrazione regionale, avvenuta alla presenza dei genitori del giovane, Elena e Dino Parelli, Confindustria - indica ancora via dell'Astronomia - si impegna a promuovere la sicurezza sulnei contesti scolastici e formativi attraverso azioni mirate a prevenire gli incidenti e ad implementare la tutela della salute e della sicurezza dei giovani coinvolti in esperienze professionali".

